Thiem in der French-Open-Quali: Wenig Fingerspitzengefühl der Veranstalter

Schon vor dem ersten Aufschlag der 123. Auflage der French Open gibt es heftige Kritik am Veranstalter. Der Grund ist die Vergabe der Wild Cards für den Hauptbewerb: Der Veranstalter ITF (Internationaler Tennisverband) strich viele bekannte Namen von der Liste und gab stattdessen französischen Spielerinnen und Spielern den Vorzug. Diese Vorgangsweise ist bei allem vier Majors so und hat sich durchaus bewährt. Nur: Nicht nur Dominic Thiem, der aufgrund des Rankings nicht fix im Hauptbewerb steht, schaut durch die Finger und muss durch die Qualifikation, die am Montag startet.