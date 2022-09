Strom für 30.000 Haushalte: Zehn neue Windräder drehen sich in Prinzendorf

Die beiden Windparks in Poysdorf-Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) und Prinzendorf (Bezirk Gänserndorf) zählen zu den Aushängeschildern der Windkraft Simonsfeld. In den letzten Jahren hat das Unternehmen beide Standorte sukzessive erweitert und mit leistungsfähigeren Modellen ausgestattet, zuletzt wurden 2021 vier neue Windräder bei Poysdorf und zehn neue Anlagen bei Prinzendorf errichtet.

So richtig gefeiert wurde der Ausbau in Prinzendorf aber nie – bis zum vergangenen Freitag, und zwar mit jeder Menge Ehrengästen. Darunter auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der mehr Tempo bei der Energiewende forderte. „Wir haben in Österreich die Entscheidung getroffen, bis 2030 hundert Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Dafür sind noch viele Projekte wie diese notwendig – und zwar in allen Bundesländern“, sagte Kogler bei der Eröffnung.

Ins gleiche Horn stieß auch Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld: „Gerade in einer Zeit, in der die Abhängigkeit von fossilen Energien aus Krisenregionen deutlich ist wie nie zuvor, wird klar: Nur der Ausbau der Erneuerbaren macht uns weniger abhängig von Energieimporten, senkt den Strompreis und stärkt den Wirtschaftsstandort Österreich.“ Auch in Prinzendorf hätte es lange gedauert, den Standort zu entwickeln, nämlich gut zehn Jahre. Was es brauche, seien zusätzliche Zonen für Wind- und Sonnenkraftwerke in ganz Österreich, richtete Winter einen Appell an die Politik.

Die zehn neuen Windräder in Prinzendorf produzieren jährlich Strom für 30.000 Haushalte. In ganz Niederösterreich werden laut aktuellen Zahlen des Landes 30 Prozent des Strombedarfs durch Windräder produziert. Einen Weg, den ÖVP-Bürgermeister Helmut Arzt auch in Zukunft weiter mittragen möchte. „Die Windkraft Simonsfeld und die Gemeinde haben hier schon Großes geleistet. Ich freue mich schon auf weitere Projekte.“