Die Käserei Gloggnitz aus dem niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat am Freitag folgende Produkte zurückgerufen: Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse. Der Grund ist eine mögliche Gesundheitsgefahr wegen einer Kontamination mit Listeria monocytogenes. Auf einen Verzehr sollte verzichtet werden, so das Unternehmen. Auf KURIER-Anfrage sagt die Käserei Gloggnitz, dass der Betrieb derzeit nicht geschlossen sei. Man vermute, dass die Produkte nicht im eigenen Betrieb, sondern später in einem Lokal kontaminiert wurden. Das ist aufgrund der Art wie die Verunreinigung mit Listerien passieren kann, aber eher unwahrscheinlich: Listerien können Produkte aus pasteurisierter Milch nur beim Herstellungsprozess kontaminieren.

Die Käserei habe laut eigenen Angaben derzeit mehrere ihrer Produkte in ein Labor zur Untersuchung geschickt.