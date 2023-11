Streuobstgärten als Gen-Schatzkiste des Obsts: Wieder drei neue Sorten entdeckt

Ressourcen

„Es ist jedes Jahr aufregend und spannend“, schildert Schmidthaler die Sortenbestimmungsarbeit. Wieder zeigte sich, dass in den Gärten noch immer unglaubliche Gen-Ressourcen schlummern. Groß war die Freude, weil mit der „Sauerbirne“, der „Weißen Fuchsbirne“ und der „Welschen Bratbirne“ drei bislang verschollene Sorten wieder entdeckt wurden.

Doch die Überraschungen setzten sich fort. Entdeckten Schmidthaler und Handlechner doch unter den Hunderten Früchten, die zur Bestimmung abgegeben wurden, auch Unbekanntes. Drei Birnensorten waren für die Expertinnen völlig neu. In Abstimmung mit den Besitzern gehen da jetzt weitreichende Nachforschungen los. Große Hilfe bietet mittlerweile eine DNA-Analyse, für die man Blätter der Bäume in die Schweiz schicken musste. „Es ist faszinierend welche Schätze da regional und lokal noch schlummern“, so Schmidthaler euphorisch.

Genauso begeistern kann sie sich aber auch für Sorten, die im Mostviertel eigentlich nicht zu erwarten sind, aber trotzdem entdeckt werden: So tauchten heuer etwa die uralte deutsche Champagner Bratbirne und der russische Antonowka-Apfel auf.

➤ Auf der Rax: 15 Bergretter suchten 8 Stunden lang nach Vater und Sohn