Mittlerweile gehören 19 bäuerliche und gastronomische Betriebe zu dieser Gemeinschaft. Als sie sich vor drei Jahrzehnten gründete, schrieben sie die Rettung der rund 300 Birnbaumsorten in den Obstgärten und Streuobstwiesen im Mostviertel in ihre Vereinsstatuten. Höchste Produktqualität, dazu Innovationsgeist und Sendungsbewusstsein als Botschafter der Mostkultur haben sich die Mostbarone selbst auferlegt. Längst wird mittlerweile an der nö. Moststraße mit Wissenschaftern geforscht, wie jahrzehntealte Baumriesen gegen Altersschwäche gestützt und im Klimawandel unterstützt werden können. Genauso werden jene Mostbirnensorten gesucht, die gegen Hitze oder Feuerbrand am resistentesten sind.