MedAustron: Krebsbehandlung auf dem nächsten Level

Beide Teilchen haben den Vorteil, dass die Strahlenbelastung im gesunden Gewebe niedrig gehalten und damit das Risiko für Nebenwirkungen und Spätfolgen reduziert wird, sagt Hug. Kohlenstoffionen verfügen zusätzlich über eine höhere biologische Wirksamkeit. Daher können sie laut dem Mediziner auch verstärkt bei Tumoren aus dem HNO-Bereich oder dort eingesetzt werden, wo konventionelle Strahlentherapie keinen Erfolg gebracht hat und ein Tumor wiedergekommen ist.

Weil die komplizierte und teure Technologie aber nur auf wenige Standorte wie Wiener Neustadt beschränkt ist, wird die weltweite Kollaboration ausgebaut. Brad Hoppe, Medizinischer Direktor der Mayo Clinic in Florida, war am Mittwoch zu Gast, um über die internationale Bedeutung zu referieren. MedAustron sei auch die Triebfeder, um die Kohlenstoffionen-Therapie bis 2027 in ein Zentrum in den USA zu etablieren. Man sei im ständigen Austausch mit Eugen B. Hug und seinem Team.