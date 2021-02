Streit um unveröffentlichte Messwerte aus Altdeponie

Eine ehemalige Mülldeponie, auf der ein Freizeitpark geplant ist, sorgt in der Stadtgemeinde St. Valentin (Bezirk Amstetten) für einen heftigen Polit-Disput zwischen der FPÖ und der Bürgermeisterpartei SPÖ. Abgase und Grundwasser der vor Jahrzehnten mit allerlei Sondermüll gefüllten Deponie würden zwar kontrolliert und gemessen, allerdings bekäme die Messwerte weder die Bevölkerung noch die Opposition zu Gesicht, beklagt die FPÖ. Über die Bundespartei wird nun eine parlamentarische Anfrage den regionalen Politstreit ins Hohe Haus transferieren.

„Alles was bleibt, hat einen sehr schlechten Nachgeschmack, das hat mit Transparenz nichts zu tun“, sagt der St. Valentiner FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr. Jedermann im Stadtteil Herzograd kenne die frühere Müllgrube, in der nicht nur Hausmüll, sondern auch Batterien, Kfz-Teile, Farb- und Lackreste und noch viele andere Schadstoffe gelagert wurden, schildert er. Die zwei Hektar große Fläche sei im Stadtentwicklungskonzept als Freizeitpark neben dem wachsenden Wohngebiet vorgesehen. Ein von der Landesbehörde angeordnetes Monitoring der Deponie-Emissionen sei begrüßenswert, „nur haben wir endlich das Recht zu erfahren, was gemessen wird“, so Lugmayr.