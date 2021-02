Erste Schuleinsätze für Covid-Fighters

Start-up. Inmitten der flächendeckenden Corona-Testoffensive hat sich das vor einem Jahr gegründete Start-up „Covid-Fighters“ einen respektablen Platz erarbeitet. Das aus einem Mix aus IT-Fachleuten, Medizinern und Labortechnikern in NÖ gegründete Unternehmen hat mit seinen mobilen Container-Laboren ein Alleinstellungsmerkmal. In NÖ auch von der Landesschulbehörde als Einsatztruppe in Schulen engagiert, verzeichneten die Covid Fighters auch am gestrigen ersten Schultag nach dem Lockdown bereits vereinzelte Einsätze.

Die Laborfirma beschäftigt mittlerweile in sechs Containerlaboren 80 Mitarbeiter und hat auch NÖ als Arbeitsgebiet längst verlassen. Die Labore seien derzeit in Scheibbs, Horn, Bruck/Leitha, Wien, Leonding bei Linz und Raaba bei Graz relativ fix positioniert, sagt Geschäftsführer Boris Fahrnberger. „Wir haben aber mobile Container, die wir sehr rasch zu einem Einsatzort bringen können“, schildert er die Spezialität des Unternehmens.