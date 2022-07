Stockerauer Kunst-Fans helfen Kindern mit Behinderungen

Große Nachfrage

Denn für diese stehen immer wieder Investitionen an, die ohne Unterstützung unleistbar sind. So gehen die 1.150 Euro, die in der „Galerie im Zentrum“ gesammelt wurden, an die Familie des schwer beeinträchtigten Sebastian. Er braucht dringend einen speziellen Kindersitz, um sicher von A nach B transportiert werden zu können. „Die letzten beiden Jahre waren für uns nicht einfach“, sagt Susanne Schindler vom Verein Moritz. Veranstaltungen wie der beliebte Punschstand im Stockerauer Rathaus konnten aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden, gleichzeitig wurden die Bitten um Hilfe immer mehr. Dennoch konnte Familien aus der Region geholfen werden.

Und auch für die „Galerie im Zentrum“ soll es weitergehen: Nach einer kurzen Sommerpause wird am 25. Juli wieder mit neuen Ausstellern und Rahmenprogramm durchgestartet.