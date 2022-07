NÖ: Wenig Einigkeit zu neuer Donaubrücke im Landtag

Die St. Valentiner Bürgermeisterin und Abgeordnete Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) trat in der Debatte vehement gegen die gewählte Variante auf. Die Notwendigkeit einer neuen Brücke sei allen bewusst, man wolle auch nichts verzögern, aber es brauche ein funktionierendes Verkehrskonzept für die gesamte Region, forderte sie. Der Unmut über das Projekt sei sowohl in NÖ als auch in OÖ groß, da sich der Verkehr vervielfachen und die Situation massiv verschlechtern werde, befürchtete die Abgeordnete. Der Westwinkel Niederösterreichs brauche eine Verkehrsent- und keine -belastung.

Einsprüche

Die jetzige Variante, so Suchan-Mayr, werde wohl mit allen rechtlichen Mitteln bekämpft werden. Das koste Zeit, die aufgrund der maroden alten Donaubrücke nicht mehr da sei. Sie sagte, das Land NÖ gefährde so die Mobilität in der Region, sprach von schlechten Verhandlungen mit OÖ und von politischem Unwillen, etwas für die Entlastung und Lebensqualität der Bevölkerung in dieser Region zu tun. Es brauche ein gesamtheitliches Verkehrskonzept, forderte Suchan-Mayr schließlich in einem Abänderungsantrag.