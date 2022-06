Behördencheck für Donaubrücke geht los

Mit interessanten Neuigkeiten kommen die Baupläne der Länder Nieder- und Oberösterreich für die dringend benötigte neue Donaubrücke bei Mauthausen in die entscheidende Phase. Das Projekt wird nämlich nach Planänderungen zur nochmaligen Beschlussfassung im nö. Landtag vorgelegt und ebenfalls im Juli zur behördlichen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht.

Weil für die jetzige, 60 Jahre alte, Stahlbrücke über die Donau die statische Bewilligung 2027 abläuft, ist der Zeitdruck im Enns-Donau-Winkel enorm. Mit dem UVP-Projekt, das am 7. Juli im Landtag in St. Pölten vorgelegt wird, versucht der nö. Straßendienst auch Konfliktherde zu entschärfen. Angekündigte zeitraubende Einsprüche aus der vom Brückenverkehr betroffenen Region sollen so verhindert werden.

So wird der im Frühjahr offiziell angekündigte Plan, das alleinige Brückenbauwerk außerhalb der UVP über fachliche Einzelprüfungen von den Behörden genehmigen zu lassen, nun wieder zurückgezogen. So wollte man Zeit sparen. Doch eine Bürgerinitiative legte eine zeitraubende Beschwerde beim Bundesverwaltungsgerichtshof ein. Jetzt wird das Gesamtprojekt samt Verkehrsanbindungen in NÖ und OÖ als Ganzes durch die UVP-Mühle geschickt.