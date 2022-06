Amstetten: Stadt greift Mitarbeitern gegen die Teuerungen unter die Arme

„Bekannte Preistreiber sind nach wie vor Energie und Sprit, aber auch das Leben insgesamt wird teurer“, begründete Bürgermeister Christian Haberhauer den Antrag in der vergangenen Gemeinderatssitzung. In den Genuss der Prämie kommen Personen, deren Nettoeinkommen 1.500 Euro nicht übersteigt, berichtete Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder. Das Haushaltseinkommen darf zudem 2.200 Euro nicht überschreiten. Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig.

Haberhauer schätzt dass rund 60 bis 70 Personen, also um die zehn Prozent der städtischen Beschäftigten, in den nächsten Monaten in den Genuss der Prämie kommen können. Anträge auf Auszahlung dürfen auch die Mitarbeiter der Stadtwerke stellen.