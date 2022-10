Stockerau: SPÖ-Vizebürgermeister legt sein Amt nieder

Großer Umbruch in der Stockerauer SPÖ: Vizebürgermeister Othmar Holzer, der heuer 60 Jahre alt wird, tritt aus seinem Amt zurück. Er hat sich nach über 40 Jahren in der Stadtpolitik für den politischen Ruhestand entschieden. Und auch Sozialstadträtin Samira Mujkanovic, die 2021 als jüngste Stadträtin Österreichs angelobt wurde und 2019 für den Nationalrat kandidierte, zieht sich aus der Stadtpolitik zurück. Sie will sich auf ihr Jusstudium konzentrieren.

Als zweiter Vizebürgermeister der ÖVP-geführten Stadt wird Heinz Scheele nachfolgen. Er bleibt weiterhin Kulturstadtrat.

Rücktrittsreigen

Es ist nicht das erste Mal, dass im Laufe dieser Periode bei den Stockerauer Roten Sessel gerückt werden. Die Vorgeschichte: 2018 trat der damalige SPÖ-Bürgermeister Helmut Laab zurück, es wurden Neuwahlen ausgerufen. Die SPÖ konnte sich mit ihrem Spitzenkandidaten Holzer dabei nicht mehr gegen die ÖVP durchsetzen und stellte erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in der einstigen Arbeiterstadt nicht mehr den Bürgermeister.

Nach diesem herben Rückschlag stellte sich die SPÖ neu auf, doch es dauerte nicht lange, bis es im Team zu Rücktritten kam. Insgesamt vier Gemeinde- und auch Stadträte legten ihr Amt zurück, darunter auch tragende Säulen des Wahlkampfteams.