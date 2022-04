Schauspieler müssen bei Stockerauer Festspielen hinter Lärmschutzwand spielen

Sorge bei Geschäften

Doch genau dieser Umstand bereitet den beiden Unternehmerinnen am Renner-Platz Sorgen: Die beiden Geschäftsfrauen haben ein anwaltliches Schreiben an die Stadtgemeinde gerichtet. Sie kritisieren, dass ihre Geschäftslokale durch die Lärmschutzwand von den Kunden abgeschottet werden und kein Licht mehr in die Läden dringt.

Ein offenes Ohr hätte man bei der Politik aber nicht gefunden. „Das macht uns betroffen“, so Lucia Kirchner-Krämer. Das Angebot, die Lärmschutzwand für Werbung zu nutzen, sei ein schwacher Trost.