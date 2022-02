Stockerau: Bürger protestieren gegen Baumfällungen

Der Straßenzug soll saniert werden. Dafür sollen 14 alte Linden weichen. Die Bewohner sind mit dieser Lösung jedoch alles andere als einverstanden: In der Vorwoche wurde ein Initiativantrag gestartet, rund 120 Unterschriften hatte man bis Montag gesammelt. Die Forderungen: Die Linden bzw. Grünanlagen sollen erhalten bleiben und deren Erhalt auf Dauer gesichert werden. Außerdem soll für eine Verkehrsberuhigung gesorgt werden. 223 Unterschriften sind für eine Behandlung im Gemeinderat erforderlich.

"Bürger sollen gehört werden"

"Was hier passiert, ist ein Wahnsinn. Wir Bürger haben das Recht, gehört zu werden", so Andrea Nikel, die die Unterschriftenaktion initiiert hat. Als dann Ende letzter Woche ein Halteverbot in der Belvederegasse ab 7. Februar angekündigt wurde, schrillten die Alarmglocken. Eine Protestaktion wurde gestartet, rund 20 Bürger wollten am Montagmorgen im strömenden Regen eine Fällung der Bäume verhindern. Maschinen rückten jedoch keine an.