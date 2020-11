Stilles Jubiläum in der Kaderschmiede für „Green Jobs“

„Unsere Schüler können anpacken. Dieses Lob ist aus der Wirtschaft oft zu hören.“ Für den Direktor der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft (HLUW) Yspertal im südlichen Waldviertel (NÖ) ist dieses Feedback Bestätigung und Auftrag zugleich. Dass sie ordentlich zupacken können, bewiesen die Schüler erst kürzlich beim Abfischen im Waldviertler Karpfenteich. Doch das Ausbildungsspektrum ist natürlich viel breiter.

Der neue Corona-Lockdown vermieste in diesen Wochen der Umweltschule mit Pioniercharakter die Feiern zum 30-jährigen Jubiläum. Sobald es die Situation wieder erlaubt, werde man das mit den 382 Schülern nachholen, heißt es. Auch drei Jahrzehnte nach der nicht einfachen Schulgründung unter dem Schutzmantel des Stifts Zwettl und vieler Gönner aus dem nö. Wald- und Mostviertel ist die berufsbildende Schule mit Matura, die sich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber auch technisches und wirtschaftliches Handeln an ihre Fahnen heftet, bundesweit einzigartig. „In dieser Breite und Kombination sind wir nach wie vor allein“, schildert Schulleiter Hackl. Seit zehn Jahren wird neben dem von Anfang an angebotenem Zweig „Umwelt und Wirtschaft“ auch die Fachrichtung „Kommunal- und Wasserwirtschaft“ angeboten. Die fünfjährige Ausbildung zieht Schüler aus nahezu allen Bundesländern an.