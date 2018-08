Ferien mit Fischen im Garten

Das erfrischende Plätschern, das im Garten zu hören ist, erinnert an einen Brunnen. Doch der große Wasserbehälter mit dem begrünten Deckel ist eine wissenschaftliche Anordnung, in der Lisa Hochgatterer Fische hält und gesunden Salat produziert. Die Schülerin der Umwelt- und Wirtschaftsschule (HLUW) in Yspertal hat über die Ferien ein außergewöhnliches Maturaprojekt gestartet.

„Aquaponic“ nennt sich die Versuchsanordnung, die sie gemeinsam mit ihrem technisch versierten Vater im elterlichen Garten in St. Georgen am Ybbsfeld im Juni konstruiert und aufgebaut hat. Während die elf von einem Züchter geliehenen Koi-Fische im 750 Liter fassenden Wasserbehälter durch gute Fütterung prächtig gedeihen, wächst über ihnen im Filtersandbett Zuckerhut und Brunnenkresse. Eine durchgehend in Betrieb stehende Pumpe, befördert das Wasser mit den Ausscheidungen der Tiere in den Filter. Die Pflanzen verwerten sie als Nährstoffe.

Längst gibt es weltweit professionelle Anlagen, die diese Synergien wirtschaftlich nutzen. Doch selbst so einen Kreislauf aufzubauen und am Laufen zu halten, sei schon eine recht anspruchsvolle Aufgabe, meint Lisa.