Im Dienste des Klimaschutzes: Green Jobs

Wie grün ist Ihr eigenes Aufgabengebiet?

Innerhalb der ÖBB spielt der grüne Gedanke grundsätzlich eine wichtige Rolle. Das spürt man, egal wo man arbeitet. In meiner aktuellen Position verantworte ich jenen Bereich, der u. a. die Sicherstellung der Verfügbarkeit, Sicherheit und den wirtschaftlichen Betrieb der Energie- und Telekomnetze beinhaltet. Wir sind sehr stolz auf unseren Beitrag – etwa auf die Umstellung auf 100 Prozent grünen Bahnstrom im vergangenen Jahr oder dass wir ab sofort alle Bahnhöfe, Büros, Werkstätten, Containerkräne mit 100 Prozent grünem Strom versorgen. So werden zusätzlich über 30.000 t CO2 pro Jahr eingespart – das sind große Zahlen. Schön, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit auch einen grünen Beitrag leisten kann und darf.

Wird sich der Anteil an Green Jobs in den ÖBB künftig erhöhen?

Zusammen mit Greenpeace haben wir 2018 ein ganz neues Kapitel im Umweltschutz aufgeschlagen. Im Fokus stehen ein Stufenplan zur Erreichung von CO2-Neutralität sowie Maßnahmen, um weniger Energie zu verbrauchen. Aufbauend auf bisherigen Erfolgen forschen und testen viele Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen. Für die Green Jobs bedeutet das, dass wir auch in Zukunft viele Kollegen in dem Bereich benötigen werden.

Wie lässt sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinbaren?

Das Schöne ist, wir arbeiten über Bereichsgrenzen hinweg in interdisziplinären Teams an einem Ziel. Das ist effizient und sehr motivierend. Die technologische Entwicklung, innovative Lösungen und das breite Spektrum an Partnern zeigen uns, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit immer besser verbinden lassen.

Seit wann fahren Sie schon Bahn?

Ich denke heute noch oft an meine Kindheit und Jugend zurück. Die Bahn war damals schon sehr präsent für mich, da ich meinen Schulweg mit dem Zug zurückgelegt habe. Ich kann mich gut an die alten Großraumwaggons oder die Abteilwagen erinnern, die für uns am Morgen so etwas wie gemeinsame Lernräume waren. Abends war es dann oft entspannter. (lacht)