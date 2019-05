Auf Schiene gebracht: Von Vorarlberg in die Welt

Ihre Produkte werden in mehr als 100 Länder verkauft. Welchen Stellenwert nimmt der Schienengüterverkehr beim Transport ein?

Obwohl viele Länder nicht direkt mit Bahnverbindungen an uns angeschlossen sind und wir deshalb auch auf Lkw oder Container angewiesen sind, beträgt der Anteil des Schienengüterverkehrs nahezu 50 Prozent. Besonders innerhalb Österreichs bietet der Transport Vorteile. Unsere Werke in Nüziders und Rankweil haben jeweils eigene Anschlussgleise, sodass wir die Ware von Haustür zu Haustür transportieren können. Für unsere logistischen Prozesse ist das sehr hilfreich, weshalb unser Interesse an einem Ausbau natürlich groß wäre. Besonders bei großen Mengen ist der Gütertransport auf der Schiene die wohl effizienteste und umweltfreundlichste Option.

Was ist die weiteste Bahnstrecke, die ein Rauch-Produkt bewältigt?

Unsere Produkte haben bereits Bahnreisen von Österreich bis nach Istanbul oder Albanien unternommen. Jedoch war der Weg damit nicht immer zu Ende. Mit Containern und Co. haben unsere Säfte mittlerweile alle sieben Weltmeere überquert und sind sogar in Australien, im Kongo und in der Karibik zu finden.