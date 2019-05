Logistik: Die Weichen für die Zukunft stellen

Die Zahlen sprechen für sich: Im Vergleich zum Transport im durchschnittlichen Lkw verursacht jede Tonne Fracht, die in Österreich per Bahn befördert wird, rund 21-mal weniger Treibhausgasemissionen. So spart der Warenverkehr per Bahn jährlich rund 1 Mio. Tonnen ein. Die klimafreundliche Alternative zur Straße bietet aber noch mehr Vorteile.