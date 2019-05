Klimaschutz: Arbeiten im grünen Bereich

Im Sommer 2018 stellten die ÖBB ihren Betrieb auf 100 Prozent grünen Bahnstrom um. Insgesamt werden der Umwelt pro Jahr rund 3,5 Mio. Tonnen Kohlendioxid erspart. Ein wachsender Wald in der Größe Vorarlbergs wäre nötig, um dieselbe Menge an Kohlenstoff in seinem Holz zu binden. Der Strombedarf wird dafür teils in den Wasserkraftwerken der ÖBB erzeugt. In Wilfleinsdorf, NÖ, wird etwa das weltweit erste Bahnstrom-Solarkraftwerk betrieben. Durch den Ausbau der eigenen Kraftwerke wird stetig daran gearbeitet, die Eigenproduktion von grünem Strom zu steigern.