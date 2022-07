Sternwarte Martinsberg lädt zu astronomischen Erlebnisnächten

Gibt es Leben im Weltall? Wie kam die Erde zu ihrem Mond? Und was ist der Unterschied zwischen Sternen und Planeten? Diese und viele andere Fragen wurden den Experten des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM) im Bezirk Zwettl bei einer Premieren-Veranstaltung gestellt – und von ihnen beantwortet.

Erstmals waren nämlich Schüler der 3. und 4. Klasse der Volksschule Martinsberg zur Lesenacht in der Sternwarte zu Gast. Mit Begeisterung wurden ein Komet, ferne Galaxien und Kugelsternhaufen sowie der aufgehende Mond beobachtet. Zum Abschluss folgte eine Nachtwanderung zurück zur Schule.

Wanderung bei Vollmond

Der Vollmond und der Sternenhimmel in Kombination mit einer nächtlichen Wanderung sind in der Ferienzeit das große Thema in Martinsberg. Gelegenheit zu einem solchen Erlebnis gibt es am 13. Juli (ab 20.30 Uhr) und am 12. August (ab 20 Uhr), bei den Vollmondwanderungen. Zum Einstieg wird an beiden Abenden eine umfassende Information rund um den Mond und die Weltraumfahrt zum Erdtrabanten geboten.

Danach geht es in der späten Abenddämmerung (Taschenlampen nicht vergessen!) hinaus, wo im Juli die bei Vollmond sichtbaren Sternbilder erklärt werden. Im August wird auch nach den Sternschnuppen der Perseiden Ausschau gehalten. Zusätzlich gibt es (ab zehn Anmeldungen) am 13. Juli einen kurzen „Mondlauf“ (man bleibt aber auf der Erde) für Kinder und Jugendliche.