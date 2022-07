Winzerinnen und Winzer sollen Artenvielfalt in der Wachau fördern

Wie vielfältig ist die Natur in der Wachau? Das will die Winzervereinigung Vinea Wachau nun untersuchen und die Ergebnisse anschließend in einem Biodiversitätsbericht präsentieren. Mit einem zusätzlich erstellten Konzept sollen Winzerinnen und Winzer die Förderung von Biodiversität unterstützen können.

Die Wachau ist damit das erste Gebiet Österreichs, das einen solchen Bericht für ein gesamtes Weinbaugebiet gemeinschaftlich erstellt. Zusätzlich sind weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie die Errichtung von Nistplätzen für die Vogelarten Wiedehopf und Wendehals. Die bereits errichteten Kästen haben besonders beim Wiedehopf zu einer Stabilisierung des Bestandes geführt.