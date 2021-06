Bis 15. Juli können Stellungnahmen unter post.begutachtung@noel.gv.at oder postalisch eingebracht werden. Vor allem der vierspurige Ausbau der B123, auf der künftig der Verkehr beider Donaubrücken rollen soll, wird in Ennsdorf bekämpft. Die Gemeinde und auch die Nachbarkommunen würden vom Verkehr überrollt, lautet diegrößte Befürchtung

Keine Änderung

An den bereits öffentlich vorgestellten Plänen habe es keine wesentlichen Veränderungen gegeben, sagte NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker. Derzeit werden auch bereits die Einreichunterlagen für eine UVP-Verhandlung gesammelt, wo alle Parteienrechte umfassend gewährleistet würden.

Ablehnung

Die Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing hinter der auch die Gemeinde Ennsdorf hält jedenfalls an den grundsätzlichen Vorbehalten gegen die aktuellen Planungen fest. Gefordert wird eine andere Variante für die Trasse. Entlang des Ennskanals soll die neuen Donaubrücke an B1 und A1 angebunden werden, heißt es. Straßenbaudirektor Decker verweist darauf, dass man es in der Region mit zwei Bürgerinitiativen, die für und gegen die vorgesehene Variante auftreten, zu tun habe.

Zur Verordnung

Die Verordnung samt Anlagen kann hier eingesehen werden: http://www.noe.gv.at/noe/Kontakt-Landesverwaltung/Buergerbegutachtung.html