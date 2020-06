Start erster Bauprojekte: Gymnasien platzen aus den Nähten

Ausbau hat gestartet

Wander- und Container-Klassen sowie ähnliche Zwischenlösungen sollen der Vergangenheit angehören. Um den großen Andrang in den Griff zu bekommen, sind im Schulentwicklungsprogramm des Bildungsministeriums 23 nö. Gymnasien erfasst, die bis 2030 ausgebaut werden sollen. Eine grundlegende, moderne IT-Ausstattung für die Schulen ist Teil der Umbauarbeiten. Nachhaltigkeit, wie etwa alternative Energieformen, soll auch berücksichtigt werden. Ein Schwerpunkt wird auf den Ausbau der Ganztagsschule in den AHS-Unterstufen gesetzt. Das Angebot soll vergrößert werden.

Im BG Keimgasse in Mödling ist der großflächige Bau schon im vollen Gang. Keimgassen-Direktor Michael Päuerl hat derzeit etwa 950 Schülerinnen und Schüler. Ausgelegt ist die Schule eigentlich auf maximal 700. Man hat sich bis jetzt mit Notlösungen beholfen, wie mit Unterricht im Container, umfunktionierten Musik- und Zeichensälen oder einer Auslagerung mancher Klassen in die benachbarte Mittelschule. Sogar von der Aula hatte man einen Teil räumlich abgetrennt, um Platz für eine weitere Klasse zu schaffen.

Im Dezember 2022 soll die Sanierung und Erweiterung der Schule abgeschlossen sein. 18 neue Klassenräume hat Päuerl dann zur Verfügung. „Das deckt aber eigentlich nur die Schülerzahl, die wir jetzt schon haben. Dann gibt es endlich einmal genug Räume für alle“, sagt er. Viel größer sollte eine Schule aber auch gar nicht mehr werden, findet er. „Da würde der Überblick fehlen“, so Päuerl. Das sieht auch Wolfgang Faber, Direktor des BG/BRG Perchtoldsdorf so. Auch an seinem Standort ist eine Erweiterung geplant, damit alle der etwa 950 Schülerinnen und Schüler in einer eigenen Klasse unterkommen können. Die Baupläne stehen aber noch am Anfang. Genauso am BRG Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt. Auch dort soll dann genug Platz für 1.000 junge Menschen geschaffen werden. Es soll nicht nur neue Klassenräume geben, auch eine unterirdische Doppelturnhalle gehört zum großen Bauprojekt der Schule.