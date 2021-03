Start der Bikesaison: 58-Jähriger raste in den Tod

Der erste warme Tag in der noch so jungen Motorradsaison forderte am Freitag bereits das erste Todesopfer. Auf einer der beliebten Motorradstrecken in Niederösterreich im Bezirk Lilienfeld kam Freitagabend ein 58-jähriger Mann ums Leben.

Der Biker lenkte gegen 18.30 Uhr alleine sein Motorrad im Freilandgebiet von Kaumberg auf der LB 18 aus Richtung Berndorf kommend in Fahrtrichtung Traisen. Laut Landespolizeidirektion NÖ kam er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte in weiterer Folge gegen einen dort befindlichen Betonsockel. Trotz aller Hilfsmaßnahmen starb der Motorradfahrer noch an der Unglücksstelle.