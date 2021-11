Nach den Science Busters am 2. April kehrt am 3. April Joesi Prokopetz auf jene Festivalbühne zurück, die er von 2014 bis heuer als Ybbsiade-Intendant gemanagt hatte. Der Wiener Arzt und Kabarettist Omar Sarsam, das Horizont Theater mit dem Kinderprogramm Robin Hood und am 7. April Alfred Dorfer mit seinem Programm „Und...“ liefern dem Bühnenfest ein Highlight um das andere.

Kunterbunt

Als „Gentleman of Swing“ werden sich Lukas Perman und Ramesh Nair präsentieren. Das „Maria Ma Terzett“ stellt sich in der musikalischen Festival-Linie noch mit einer Hommage an Georg Danzer ein. Und die auch gerade aktuell in der Corona-Debatte wortgewaltig umrührende bayrische „Bühnengewalt“ Monika Gruber erobert Ybbs am 13. April erobern.