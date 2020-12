„Stärkt euer inneres Ich“

Das ist auch die aktuelle Botschaft an ihre Klienten. „Bitte stärkt nicht nur euer körperliches, sondern auch euer psychisches Immunsystem“, sagt Hörndler, die auch als Familienberaterin und zur außergerichtlichen Streitschlichtung als Mediatorin vermittelt wird. Im Moment sei es wichtig, auf die Bedürfnisse des eigenen Ichs zu hören, den Lockdown zu nutzen, um die eigene kleine Lebenswelt gut zu gestalten und zu genießen. Dabei rät sie zu bewussten medienfreien Zeiten. In der Krise werde zuviel Angst verbreitet, meint sie als eine, die es wissen muss. Als zweites Standbein ist Hörndler in der Kommunikationsbranche tätig. Und als Frau ohne Haare scheut sie nicht davor zurück, auch Kunden in der Friseur-Branche zu betreuen.