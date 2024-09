NÖ: Stadt lud zur Safari, um Barrieren und Hindernisse in der City "abzuschießen"

Sogenannte Stadtsafaris wurden in Amstetten bislang für Hobbyfotografen oder Interessierte am Baugeschehen in der Stadt veranstaltet. Weil beim millionenschweren Umbau am Hauptplatz nun der Abschluss bevorsteht, wurde eine neue besondere Safari anberaumt. Eingeladen waren Experten und Repräsentanten verschiedener Organisationen und auch Betroffene, die die barrierefreie Gestaltung am neuen Stadtpflaster erkunden und testen sollten.

"Wir befinden uns in der Zielgerade. Ende Oktober wird der Amstettner Hauptplatz in neuem Glanz erstrahlen. Vor Abschluss der Bautätigkeiten wollten wir die bisher gesetzten Maßnahmen zur Barrierefreiheit auf ihre Alltagstauglichkeit getestet wissen“, berichtet der für die Stadtentwicklung zuständige Vizebürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP).