„Ich nenne es das Netzwerk der besonderen Plätze“, erklärt Brandstetter. Es geht dabei um wertvolle Grünflächen, die teilweise auch in Privatbesitz sind. Um solche Stellen, die sich an den innerstädtischen Bächen oder in Randzonen befinden, müsse man sich besondere kümmern, sagt Brandstetter. Das Musterbeispiel dafür, das ins Finale geht, ist der Pfarrgarten bei der Stadtpfarrkirche. Trinkbrunnen, Rastbänke, Hochbeete, ein Bienenlehrpfad und Fruchtbäume ermöglichen schulische und private Nutzung. „Sogar kleine Kultur-Events wird es dort geben können“, so der Vizebürgermeister.

Eine andere Zielgruppe sind die 150 Naturgarten-Betreiber in der Gemeinde und alle Garten- und Balkonbesitzer mit grünem Daumen. Für sie kündigt Brandstetter für 2023 Pflanz-Workshops und Gartenberatungen an.