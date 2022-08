Große Almfeste rücken am Wochenende das vielgeschätzte Erholungsgebiet der Urlauber und das Reich der Weidetiere im Mostviertel in den Mittelpunkt. Auf 1.300 Meter Seehöhe warten am Sonntag mit dem 58. Almfest auf Siebenhütten am Königsberg bei Göstling viel Folklore, eine einzigartige Fernsicht und viele schrullige Eigenheiten auf die Gäste. Schon am Feiertagsmontag geht auf der Schwarzbachweide bei Ybbsitz der 72. Niederösterreichische Almwandertag über die Bühne.

Am Sonntag ist es gut möglich, dass dem Gast plötzlich Skiasse wie Kathrin Zettel, die Olympia-Dritte Katharina Gallhuber oder Ex-Abfahrtsstar Andi Buder die Jause servieren. Ihr Stammverein, der „Schiklub Göstling-Hochkar“ veranstaltet traditionell mit dem Kameradschaftsbund das urige Bergfest.