Stadt muss für einst „billige“ Bahngründe teures Geld zahlen

Für den Ankauf nicht mehr genützter Bahngründe zahlt die Stadt Waidhofen den „Niederösterreich Bahnen“ über 332.000 Euro. Als NÖVOG hatte der Landesbetrieb 2012 seinerseits allerdings die gesamten Bahngründe der Waidhofener Citybahn von den ÖBB um den symbolischen Preis von 100 Euro übernommen. Der Deal sorgt jetzt in Waidhofen für politische Aufregung. Die SPÖ beklagt einen überteuerten Grundkauf und fragt „wieso verschwendet der Waidhofener Bürgermeister das Geld der Stadt“.

Nach der Halbierung der Strecke der Citybahn mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember will Waidhofens Stadtführung so rasch wie möglich die geplanten Projekte auf den freigewordenen Bahngründen von Kreilhof bis Gstadt umsetzen. Das Gewerbegebiet soll erweitert und auf der Bahntrasse ein Radweg errichtet werden.