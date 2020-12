Kleinstadt fährt im Großstadttakt

Die Niederösterreich Bahnen (NB, vormals NÖVOG), als Betreiber der Schmalspurbahn, bemühen sich emsig, die in Waidhofen von manchen nicht unkritisch gesehene Bahnverkürzung nicht als Verschlechterung dastehen zu lassen. Es wird kräftig in mehr Fahrdienstleistung investiert. Den Waidhofenern will man Straßenbahnatmosphäre, wie man sie aus Großstädten kennt, bieten. Werktags werden die Züge nicht, wie bisher, im Stunden-, sondern im Halbstundentakt von 5.30 bis 21 Uhr durch die Ybbsstadt fahren. An den Wochenenden pendelt das Schienentaxi stündlich. Samstagvormittag gibt’s für Einkäufer kürzere Intervalle. Und auch die Anschlüsse an die Rudolfsbahn der ÖBB im Waidhofner Hauptbahnhof wurden optimiert. Zwei neue Haltestellen ermöglichen es Fahrgästen im Stadtgebiet an sechs Orten in die Citybahn einzusteigen.