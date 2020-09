NÖ: Pilotprojekt um sichere Eisenbahnkreuzungen

In Waidhofen investierten die NÖ Bahnen seit 2019 rund 1, 7 Millionen Euro in die ab Dezember auf 2,5 Kilometer verkürzte Stadtlinie. Um Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewinnen, sei es wichtig, das derzeit noch nötige Pfeifen der Züge vor den Kreuzungen durch die Lichtanlagen zu ersetzten, berichtete Bürgermeister Werner Krammer. Der Sicherheitsaspekt durch Blinklichter ist ihm aber ebenso wichtig. Immerhin war Krammer ja selbst vor zwei Jahren mit zwei weiteren Personen in einem Pkw auf einer Bahnkreuzung vom Zug erfasst und schwer verletzt worden.