Citybahn wird attraktiver, aber kürzer

Der letzte genutzte Rest der einstigen Ybbstalbahn, die 5,5 Kilometer lange Citybahn in Waidhofen an der Ybbs, wird 2020 um zwei Kilometer verkürzt. Diese Zusage gab der NÖ Bahnbetreiber NÖVOG der Stadtgemeinde Waidhofen. Die will die frei werdende Fläche als Anschlusstrasse an den Ybbstalradweg nutzen und ein Betriebsgebiet ohne Bahnkreuzungen erschließen.

Die Verkürzung der Bahn findet in Waidhofen nicht nur Befürworter wurde aber vom Gemeinderat initiiert und befürwortet. Für NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek überwiegen die Vorteile. In die restliche Citybahn wird investiert. Sie soll noch mehr zum innerstädtischen Verkehrsmittel werden. Ab Ende 2020 fahren die Züge nicht mehr stündlich, sondern halbstündlich durch Waidhofen. Die zwei durch die Kürzung wegfallenden Haltestellen Kreilhof und Gstadt sollen durch zwei neue innerstädtische Stopps ausgeglichen werden. Weiters werden die Haltestellen attraktiviert. Aktuell werden gerade um 1,2 Mio. Euro neue Gleise verlegt.