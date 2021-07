„Endlich wieder...“ Das war der meist gesprochene Satz am Premierenabend des Theatersommers in Haag. Auf der Open-Air-Bühne mitten in der Stadt wurde die Wiederauferstehung der Kultur mit mehreren Jubiläen gefeiert und trotz des kühlen Wetters genossen.

Nestroys Posse „Der Zerrissene“ aus 1844 wurde von Autor Dominic Oley für Haag erstmals in die Jetztzeit 2021 geswitcht und mit Überraschungen gespickt. Zum 20. Mal findet heuer das Theaterfestival in Haag mit der berühmten Holztribüne am Stadtplatz statt, bekundete Theatersommer-Geschäftsführer Gerhard Stubauer freudig. Und dass die Premiere gleich am ersten Tag nach den strengen Corona-Regeln mit voller Tribüne und ohne Maskenpflicht über die Bühne gehen durfte, hatte historische Züge.