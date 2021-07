Photovoltaikanlage auf Haus in Niederösterreich brannte lichterloh

Eine Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Das Feuer griff bereits auf den Dachstuhl über, sieben Feuerwehren wurden alarmiert, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand, Schadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.