NÖ: Zwei Lenker nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Nach einer Pkw-Frontalkollision am Montagabend in Petronell-Carnuntum (Bezirk Bruck a. d. Leitha) befinden sich zwei Lenker in Lebensgefahr. Ein 57-jähriger Burgenländer dürfte aus vorerst unbekannter Ursache auf der B9 in den Gegenverkehrsbereich geraten sein, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 58-jährigen Niederösterreichers. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.

In den Fahrzeugen eingeklemmt

Die beiden Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 57-jährige aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung musste an Ort und Stelle reanimiert werden und wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf wurde vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert.