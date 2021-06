15-Jährige Vandalen im Bezirk Mistelbach ausgeforscht

Gestartet haben dürften die Jugendlichen ihre Vandalenakte in der Nacht vom 18. auf den 19. August 2020 in Gößl am Grundlsee, Bezirk Liezen, wo sie ein Garagentor beschmierten. Die Gesamtschadenssumme bewegt sich in der Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die vier Jugendlichen zeigten sich geständig und wurden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg zur Anzeige gebracht.