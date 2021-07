Schwerer Arbeitsunfall in NÖ: Mann wurde von Stein getroffen

Bei Waldarbeiten in Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) ist ein 39-Jähriger am Freitag von einem Stein getroffen und schwer verletzt worden. Der Rumäne wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Landesklinikum Amstetten geflogen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ins Spital gebracht

Drei Rumänen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren zu Mittag im steilen Gelände beschäftigt, als sich ein Stein löste und zerbrach. Ein Teil traf den 39-Jährigen, der andere einen 43-Jährigen, der dabei ebenfalls verletzt wurde und in das Landesklinikum Scheibbs gebracht wurde.