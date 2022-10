„Die Dächer der Hallen werden mit einer 450-kWp-PV-Anlage ausgestattet. Das Dach des Verwaltungsgebäudes wird begrünt“, berichtete Hörlezeder weiters. Für die künftige Elektro-Flotte der Stadtpflege stehen 24 E-Tankstellen zur Verfügung.

Blackout-Zentrale

Der neue Bauhof soll künftig vor allem auch ausfallsicher sein. Sollte es zu einem großflächigen und länger andauernden Stromausfall kommen, stehen Notstromaggregate zur Verfügung. Zudem ist im Notfall auch möglich bei einem Blackout im Winter die Hallen für die Bevölkerung zu beheizen. „Der neue Bauhof wird zur Einsatzzentrale bei einem Blackout“, fasste Bürgermeister Haberhauer zusammen.

Neuer Name

Die Arbeit, die auf den Straßen, Wiesen und in Künetten in Amstetten geleistet wird, werde oft als Selbstverständlichkeit erachtet, sagte Haberhauer. Hinter jedem geräumten Weg, hinter jedem neuen Baum, hinter jeder Arbeit, die dafür sorgt, dass man sich in Amstetten wohlfühlt, stünden fleißige Mitarbeiter. „Wir wollen die Leistungen künftig mehr in das Blickfeld der Amstettnerinnen und Amstettner rücken. Gleichzeitig wollen wir dem vielfältigen Aufgabenportfolio gerecht werden. Deshalb haben wir uns für einen neuen Namen entschieden. Der Bau- und Wirtschaftshof wird zur Stadtpflege“, erklärte der Stadtchef.