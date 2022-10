Mord in Oberwaltersdorf: Ermittler fanden mögliche Tatwaffe

Eigentlich hätte es der große Überraschungsmoment bei der für Freitag angesetzten Haftprüfungsverhandlung werden sollen. Ein Onlinebericht der Krone hat diesen Plan der Ermittlungsbehörden allerdings durchkreuzt.

Im Fall des Mordes an einer 57-jährigen Frau in einem schmucken Seehaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) haben Ermittler nach tagelangen Suchaktionen im Umfeld des Tatortes die mögliche Tatwaffe gefunden. Das blutverschmierte Utensil wird derzeit im Labor auf DNA-Spuren des tatverdächtigen Ehemannes überprüft.