Frauenmord im Seehaus: Verdächtiger Ehemann wurde festgenommen

Villenviertel

Der Notruf des 64-jährigen Ehemannes führte Polizeibeamte Mittwochfrüh zu dem schmucken Wohnhaus in einem Villenviertel am Schlosssee in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden. Der aufgebrachte Anrufer gab an, seine Ehefrau blutüberströmt im Bett gefunden zu haben. Rettung und Notarzt wurden sofort an die Einsatzadresse beordert, doch für die 57-Jährige gab es trotz aller medizinischer Bemühungen keine Rettung mehr.

Der Ehemann musste vom Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werden. Am Abend konnte er erstmals von den Ermittlern des nö. Landeskriminalamtes befragt werden. Er gab an, nichts mit der Bluttat zu tun zu haben. Demnach hätte er in einem anderen Raum geschlafen und seine Frau in der Früh blutüberströmt im Bett gefunden. Mit Hilfe telefonischer Anweisung durch die Notruf-Leitstelle habe er noch Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Dies nannte er auch als Erklärung, weshalb überall Spuren des Opfers an ihm hafteten.