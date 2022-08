Zwei Tote in Wohnung in Niederösterreich gefunden

Am Mittwochabend wurden in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) eine Frau und ein Mann tot aufgefunden.

Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurden die 20-Jährige und der 22-Jährige kurz nach 17 Uhr vom Wohnungsinhaber aufgefunden. Noch werde von der Exekutive in alle Richtung ermittelt, es könnte sich um ein Gewaltverbrechen mit Mord und Suizid handeln. Tatwaffe dürfte ein Messer gewesen sein.

Genauere Erkenntnisse solle die Spurensicherung bringen, die Erhebungen dauerten am Mittwochabend noch an.