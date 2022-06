(Staats-)Meisterliches Bundesland Niederösterreich

Heimat, bist du großer Sportler: Niederösterreichs Athletinnen und Athleten holten vergangenes Jahr 129 Staatsmeistertitel im Einzel, dazu kamen 17 Titel in Teambewerben. Ein Grund zum Feiern.

In der Babenbergerhalle in Klosterneuburg würdigten Sportlandesrat Jochen Danninger und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (beide ÖVP) die Sportlerinnen und Sportler, die sich mit „diesen beeindruckenden Erfolgen nicht nur für ihre harte Arbeit belohnt haben“, sondern auch „ein extrem wichtiger Motor für den Nachwuchs- und Breitensport sind, um insbesondere Kinder und Jugendliche zum Sport zu animieren“, so Danninger.

Olympiamedaillen

Zu den Geehrten zählten unter anderem Serienmeister SKN St. Pölten-Frauen mit Kapitänin Jasmin Eder, Olympia-Gewichtheberin Sarah Fischer sowie Para-Skirennläufer Johannes Aigner und Guide Matteo Fleischmann, die vor wenigen Wochen bei den Paralympischen Winterspielen in Peking fünf Medaillen abräumten. Kaum weniger erfolgreich war 2021 Schwester Barbara Aigner, die mit Guide Klara Sykora ebenfalls geehrt wurde. Wie auch Para-Tischtennisspieler Henrik Andersson, Biathletin Hanna Zormann oder auch Tischtennisspieler Dominik Habesohn, um nur einige zu nennen.

Durch das Programm bei der Ehrung der nö. Staatsmeister 2021 führte Moderator Claudio Schütz. Das Europa Ballett St. Pölten sorgte mit einer Tanzaufführung für eine gelungene Umrahmung der Veranstaltung.