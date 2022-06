Spruchreifen Sprüchen auf der Spur

Einer ersten Präsentation 1996 mit dem damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky in der Wiener Börse folgte ein Jahr später eine zweite Vorstellung in der Nationalbibliothek mit solch illustren Gästen wie dem neuen Bundeskanzler Viktor Klima, Robert Hochner oder US-Botschafterin Swanee Hunt. Und weil Österreich vor Übernahme des EU-Vorsitzes stand, schlug Böck spontan vor, eine CD mit Zitaten in Deutsch, Englisch, Französisch und Latein als offizielles Gastgeschenk der Bundesregierung für Brüssel zu produzieren. Und bekam den Zuschlag.

Frechheit siegt also? „Demokrit hat gesagt: Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende“, meint Böck mit breitem Schmunzeln. Jedenfalls ging es in der Tonart weiter: Beim Opernball oder bei der Ski-WM 2000 in St. Anton gab es die CD (mittlerweile schon mit 123.456 Zitaten) als Präsent. 1998 waren die Zitate schon online gegangen.

Dass die Zitate-Sammlung in vielen Medien zitiert wurde, fand (internationale) Beachtung: „Eines Tages bekam ich einen Anruf vom Präsidenten des Deutschen Bundestages, ob ich ihm ein Angebot machen könnte. Seit 15 Jahren ist der Bundestag unser prominentester internationaler Kunde“, erzählt Böck nicht ohne Stolz. Nicht nur deutsche Politiker, auch Kardinal Christoph Schönborn, Fußball-Gott David Alaba oder Ex-Bundespräsident Heinz Fischer schätzen die spruchreife Sammlung. Von Böck gesammelte Sprüche schmück(t)en zudem die Wände im ORF, bei der Arbeiterkammer NÖ, in den NÖ Landesspitälern, von Schulen, Gemeinden oder Firmen.