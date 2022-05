„Den Menschen ihre Geschichte zurückgeben“

Der Zufall schreibt manchmal die besten Geschichten. In diesem Fall war es ein Hinweis auf ein historisches Klavier, einen Bösendorfer, der in einem Gartenhaus in Wien-Mauer vor sich hindämmere. An sich schon ungewöhnlich genug, aber als Marie-Theres Arnborn dann an einem kalten Wintertag in dem besagten Gartenhaus tatsächlich vor dem Instrument steht, kann sie ihr Glück nicht fassen: „Mir kommt leise der Gedanke, dass dies wieder einmal so ein Moment ist, wo ein Gegenstand auf mich gewartet hat.“ Denn der Flügel wurde am 23. Dezember 1879 ausgeliefert – an Wilhelm von Gutmann. Und dürfte wohl ein Geschenk an seine Frau Ida gewesen sein, die am 24. Dezember ihren 32. Geburtstag feierte.

Nun steht der Bösendorfer im Kaiserhaus in Baden und ist eines der Exponate in der Ausstellung „Sehnsucht nach Baden – Jüdische Häuser erzählen Geschichte(n)“. Anhand von zehn historischen Villen wird das Leben der jüdischen Familien, die hier lebten, erzählt. Die Historikerin, Autorin und Direktorin des Wiener Theatermuseums Marie-Theres Arnborn ist Kuratorin dieser jüngst eröffneten Ausstellung. Und eine dieser Familien sind eben die Gutmanns, die Kohlen-Gutmanns, wie sie damals genannt wurden. Wilhelm und sein Bruder David Gutmann revolutionierten den Energiemarkt in der Monarchie – und wurden reich. In Baden zeugt heute noch die imposante Villa Gutmann von dieser Zeit. „Eine spannende Familie, sie hat etwa auch die Poliklinik in Wien gegründet. Sehr weitläufig bin ich sogar mit den Gutmanns verwandet“, sagt Arnborn. Und kann gleich einen weiteren Zufall präsentieren: Ein historisches Gemälde der „Villa Ida“, wie der Späthistorismus-Bau auch genannt wurde. Entdeckt vor Kurzem bei einer Online-Auktion in Frankreich und, weil der Verkäufer den Zusammenhang nicht kannte, um einen relativ günstigen Betrag erworben. Nun schmückt es eine Wand im Kaiserhaus und zeugt vom früheren Glanz.