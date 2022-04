Ausgestattet mit sensationellen Leihgaben aus nationalen und osteuropäischen Museen wurde auf der Schallaburg die diesjährige Ausstellung „Reiternomaden in Europa – Hunnen, Awaren, Bulgaren, Ungarn“ eröffnet. Die Schau soll an den festgefahrenen Bewertungen kriegerischer Reiterhorden rütteln und zeigt neue und bislang unbekannte Erkenntnisse zu den Nomaden aus dem Osten. Vom vierten bis zum zehnten Jahrhundert waren diese Nomaden- und Reitervölker in Ostösterreich bestimmende Kräfte.