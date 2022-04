Ausstellung auf der Schallaburg: „Die Reiternomaden sind unsere Vergangenheit“

Wenn wir auf unsere nationalen Wurzeln pochen, dann wird meist jene Zeit des Frühmittelalters ausgeblendet, die in der Geschichte als Völkerwanderung bezeichnet wird. Es ist die Zeit im 6. Jahrhundert, als die Hunnen, Awaren, Ungarn und Bulgaren aufgebrochen und in Richtung Westen gezogen waren. Diesen sogenannten Reiternomaden widmet sich jetzt eine große Ausstellung in der Schallaburg im niederösterreichischen Bezirk Melk.

Kurator Falko Daim erklärt die Beweggründe für diese Vergangenheitsbetrachtung so: „Der Osten Österreichs wurde vom 4. bis 10. Jahrhundert von diesen Steppenkriegern und Steppengesellschaften dominiert. Es war an der Zeit, diese Völker in ihrer Diversität im Zuge einer Ausstellung zu präsentieren. Dieser Teil der Geschichte geht uns alle an.“