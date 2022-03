Made in Austria: Blechspielzeug mit Sammlerwert

Inzwischen ist Marco Annau ein in der Wiener Musikszene sehr respektierter Komponist. Doch sein Feuer für die alten Spielzeugautos brennt immer noch. Das zeigt ein liebevoll gestalteter Bildband, der im kleinen, feinen Verlag Brüder Hollinek erschienen ist.

Das Außergewöhnliche an der privaten Sammlung Annau ist, dass der gleichnamige Sammler auf historisches Spielzeug, das in Österreich produziert wurde, fokussiert ist. Das hat auch mit seiner ersten großen Liebe zu tun: „Auf der Bodenplatte des Autos stand IGRI und Made in Austria.“

IGRI ist das Akronym für Ignaz Richter, einem Wiener, der bald nach dem Krieg und wohl auch nicht allzu lange Spielzeugautos erzeugt hat.

Auf Flohmärkten fragte der junge Sammler bald nach weiteren Erzeugnissen aus Österreich. Doch die meisten Tandler schüttelten nur den Kopf. Damit wiederum wollte sich Marco Annau keineswegs zufrieden geben: „Das hat mich nur weiter angespornt.“ Er wusste, dass es bis zum Jahr 1939 eine eigenständige österreichische Automobilproduktion gegeben hat, und nach 1945 Nutzfahrzeugbau. „Die letzten Puch 500 habe ich selbst noch gesehen.“